Bergantiños

Cerceda destaca como referente en la digitalización del ciclo del agua

Espina & Delfín impulsa la innovación hídrica con tecnologías inteligentes y sostenibles

Redacción
11/11/2025 22:27
Uno de los contadores inteligentes de agua instalados en Cerceda
Espina & Delfín continúa avanzando en el proyecto de digitalización del ciclo urbano del agua en Cerceda, adjudicado en el Perte de Digitalización del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y financiado por la Unión Europea-Next Generation. Con una inversión total que supera los 10 millones de euros, de los cuales 7 millones fueron subvencionados, el proyecto ya alcanza más del 80% de ejecución. 

El municipio se encuentra entre los más avanzados de los nueve beneficiados en Galicia, con mejoras en todas las fases del ciclo integral del agua. Prácticamente todos los sistemas ya funcionan a plena capacidad. La instalación de telecontadores inteligentes permite ahora un control remoto del consumo, reduciendo pérdidas y optimizando el servicio. 

Además, se han instalado sensores de calidad y caudalímetros que garantizan un seguimiento constante del agua desde su captación hasta su tratamiento y distribución. Las plataformas digitales de gestión y visualización facilitan ahora el acceso a información detallada sobre el consumo para los ciudadanos y el Ayuntamiento, mejorando la transparencia y la planificación. 

La inteligencia artificial y los sistemas de ciberseguridad refuerzan la protección de los datos y permiten decisiones más rápidas y eficientes.

Innovación y sostenibilidad

El proyecto también incorpora medidas de sostenibilidad energética y tecnologías de mantenimiento predictivo, lo que reduce costes y minimiza el impacto ambiental. 

En total, incluye una veintena de actuaciones tecnológicas, desde la telelectura de contadores hasta la modelización de redes y gemelos digitales, que transforman la gestión del agua hacia un modelo más seguro, eficiente y sostenible Espina & Delfín, que fue la única empresa gallega que obtuvo financiación en la primera convocatoria del Perte, lidera la digitalización del ciclo integral del agua en nueve ayuntamientos gallegos: Cartelle, Cerceda, Coirós, Leiro, Negreira, Palas de Rei, Sarria, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa, que juntos suman más de 30.000 habitantes. 

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y forma parte de los 200 millones de euros concedidos a nivel nacional para impulsar la transformación digital del sector. 

