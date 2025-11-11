Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Coristanco pone en marcha una campaña para digitalizar el rural

Del 1 al 4 de diciembre se celebra el primer obradoiro sobre aplicaciones de bienestar 

Redacción
11/11/2025 22:37
Cartel informativo del primero de los obradoiros en el mes de diciembre
Cartel informativo del primero de los obradoiros en el mes de diciembre
IG

El Concello de Coristanco acaba de lanzar É-RURAL, una campaña para acercar la tecnología a la vida cotidiana de los vecinos, fomentando una digitalización práctica, inclusiva y adaptada al ámbito rural. La iniciativa nace con el fin de ofrecer herramientas y formación útil para personas de todas las edades, especialmente aquellas que deseen aprender y emplear aplicaciones, mapas, recursos digitales y soluciones tecnológicas que mejoren el día a día. 

Durante el mes de diciembre se celebrarán las primeras propuestas formativas gratuitas en el aula de recursos digitales de la biblioteca municipal, de la mano de la Fundación Cibervoluntarios, dentro del programa Next Generation de la Unión Europea y el Ministerio para la Transición Ecológica. 

Del 1 al 4 de diciembre se llevará a cabo el obradoiro “Apps para o benestar e o lecer dixital”, en horario de 10.00 a 12 horas. Entre los días 9 y 12 tendrá lugar el segundo taller, “Descubre o territorio con Google Maps e aplicacións de rutas”, en el mismo horario de 10.00 a 12.00 horas. 

Las personas que deseen participar deberán de llamar al 981-733280 o acudir a la biblioteca municipal. En el mes de enero habrá otro taller sobre el uso del smartphone, con un coste de 20 euros.

