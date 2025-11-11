La 'influencer' Anita Mateu y Víctor Fábregas descubren Brión en su programa de la TVG
La joven cubana está residiendo en Carballo desde hace dos años
El programa más viajero de la Televisión de Galicia, ‘Sen Código Postal’, continúa su ruta por los concellos gallegos y el próximo domingo llegará a Brión con el cartero más reconocido del canal autonómico, Víctor Fábregas, y la ‘influencer’ cubana Anita Mateu , afincada en Carballo.
Además, la artista Fátima Pego ejercerá de cicerone en esta nueva entrega llena de humor y descubrimientos. No faltarán las habituales paradas gastronómicas, pruebas divertidas y anécdotas que hacen de este programa un espacio único para descubrir diferentes lugares gallegos.
Víctor Fábregas y Anita Mateu se sumergirán en la esencia de Brión, sus caminos, su patrimonio, sus fiestas y sus habitantes. ‘Sen Código Postal’ es una producción de la TVG que cada semana recorre un nuevo concello para poner en valor el territorio y su cultura. Esta versión 2.0 del formato mantiene el espíritu del programa original, pero da un paso más, con más interacción, más emoción y más Galicia, en un espacio que combina entretenimiento, turismo y sentimiento.
Anita Mateu es una joven cubana que llegó hace dos años a Carballo, donde reside actualmente y trabaja como ‘influencer’, además de las colaboraciones televisivas.