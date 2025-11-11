La 'influencer' Anita Mateu y Víctor Fábregas descubren Brión en su programa de la TVG

Víctor Fábregas y Anita Mateu en la grabación del programa Cedida

El programa más viajero de la Televisión de Galicia, ‘Sen Código Postal’, continúa su ruta por los concellos gallegos y el próximo domingo llegará a Brión con el cartero más reconocido del canal autonómico, Víctor Fábregas, y la ‘influencer’ cubana Anita Mateu , afincada en Carballo.

Además, la artista Fátima Pego ejercerá de cicerone en esta nueva entrega llena de humor y descubrimientos. No faltarán las habituales paradas gastronómicas, pruebas divertidas y anécdotas que hacen de este programa un espacio único para descubrir diferentes lugares gallegos.

Víctor Fábregas y Anita Mateu se sumergirán en la esencia de Brión, sus caminos, su patrimonio, sus fiestas y sus habitantes. ‘Sen Código Postal’ es una producción de la TVG que cada semana recorre un nuevo concello para poner en valor el territorio y su cultura. Esta versión 2.0 del formato mantiene el espíritu del programa original, pero da un paso más, con más interacción, más emoción y más Galicia, en un espacio que combina entretenimiento, turismo y sentimiento.

Anita Mateu es una joven cubana que llegó hace dos años a Carballo, donde reside actualmente y trabaja como ‘influencer’, además de las colaboraciones televisivas.