Bergantiños

Se busca al ganador de 3.000 euros de la ONCE entre A Silva y Cerceda

El boleto fue despachado en la ruta de venta entre esas localidades

11/11/2025 12:50
Vendedor de la ONCE
Este martes, la ONCE ha informado de que el sorteo 'Mi día' ha repartido suerte en la zona de Bergantiños. El vendedor responsable fue José Manuel González Freitas, que dio 3.000 euros en su ruta de venta entre A Silva y Cerceda.

'Mi día' de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11.

