Se busca al ganador de 3.000 euros de la ONCE entre A Silva y Cerceda

Vendedor de la ONCE EC

Este martes, la ONCE ha informado de que el sorteo 'Mi día' ha repartido suerte en la zona de Bergantiños. El vendedor responsable fue José Manuel González Freitas, que dio 3.000 euros en su ruta de venta entre A Silva y Cerceda.

'Mi día' de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11.