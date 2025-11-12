Mi cuenta

Bergantiños

Cáritas abrirá su carpa solidaria en Carballo el domingo 16

Estará abierta durante un mes para realizar donaciones o hacer compras 

Redacción
12/11/2025 21:47
La carpa solidaria de Carballo el pasado año
La carpa solidaria de Carballo el pasado año
EC

El próximo domingo 16 de noviembre abrirá la carpa solidaria de Cáritas en el atrio de la iglesia San Xoán Bautista de Carballo, con motivo de la campaña navideña. A las 12.30 horas está prevista la misa dominical en la parroquia en la que se pedirá por los difuntos y la intención de los voluntarios y colaboradores, y a continuación, se presentará la campaña de Navidad. 

El acto de apertura y bendición de la carpa está previsto para las 13.30 horas. La carpa estará abierta durante un mes, concretamente hasta el 17 de diciembre, de lunes a viernes en horario de mañana de 10.30 a 12.30 horas, y de tarde, de 17.00 a 19.00 horas. En la carpa habrá la habitual tienda de ropa y rastrillo de libros para colaborar con la entidad.

 Además, se podrán comprar productos de la huerta solidaria de Sísamo, adquirir lotería y depositar alimentos no perecederos, así como la entrega de donativos. Una vez que se cierre la carpa solidaria, Cáritas llevará a cabo el tradicional reparto de los paquetes navideños a las familias más necesitadas, que se sumarán así a la ayuda que se presta de forma habitual a estas personas

