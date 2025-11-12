Mi cuenta

Bergantiños

Cuatro concellos de la comarca serán distinguidos en la gala de Vilas en Flor

El evento será este viernes en el Fórum Carballo y reconocerá la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno 

Redacción
12/11/2025 20:47
En la gala se entregarán las Flores de Honra a los concellos
EC

El Fórum Carballo acoge mañana viernes la octava gala anual del movimiento Vilas en Flor, con la participación de 41 concellos de toda Galicia. De la provincia de A Coruña son 13, entre los que se encuentran el propio Carballo, A Laracha, Ponteceso y Vimianzo. En el evento se realizará la entrega de las Flores de Honra, entre 1 y 5, entre los municipios participantes. 

Con este galardón se reconoce la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno de los 41 concellos de menos de 40.000 habitantes inscritos en esta edición. Para tomar la decisión, un grupo de expertos ha visitado previamente los concellos participantes.

 La gala estará presidida por el presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

 El movimiento Vilas en Flor está promovido en Galicia por la Fundación Juana de Vega junto con Asvinor (Asociación de Viveristas del Noroeste) y Agaexar (Asociación Galega de Empresas de Xardinería). En esta edición vuelve a contar con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente, a través del Instituto de Estudios del Territorio, así como de dos empresas de la cadena de valor del sector ambiental como son Husqvarna y Rain Bird.

