Bergantiños

Íntegro y la Fundación la Caixa promueven la inclusión a través de la creatividad y la tecnología

Las dos entidades firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo talleres formativos

Redacción
12/11/2025 21:38
Adolfo López y María Martínez en la firma del convenio
Adolfo López y María Martínez en la firma del convenio
Cedida

La asociación Íntegro y la Fundación la Caixa, a través de Acción Social de la oficina de CaixaBank de Baio, acaban de firmar un convenio de colaboración para la puesta en marcha del proyecto “Promovendo a inclusión a través da creatividade e da tecnoloxía”, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en el rural. La ayuda para este proyecto asciende a 5.000 euros. 

La propuesta está dirigida a los usuarios de Íntegro, que presentan distintos niveles de autonomía y capacidades, por lo que las actividades serán diseñadas y adaptadas de manera individualizada. Se pretende así favorecer la adquisición de habilidades técnicas, creativas y laborales con talleres centrados en tecnologías y procesos de producción personalizada como sublimación en diferentes soportes, personalización con vinilos, gravado en madera y metacrilato e impresión 3D. 

Entre los principales objetivos del programa destacan el fomento de la autonomía personal y el desarrollo de competencias laborales en personas con discapacidad intelectual, promover el aprendizaje de herramientas tecnológicas vinculadas a habilidades prácticas y creativas, potenciar la autoestima y la integración comunitaria, así como la creación de productos de valor comercial que incrementen la motivación y el sentido de logro, estimular la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

 Íntegro agradece el apoyo y compromiso de la Fundación la Caixa y destacan que la colaboración supone “un impulso esencial para continuar promovendo espazos de formación, innovación e inclusión no rural”. Con este nuevo proyecto, la entidad refuerza su labor en el territorio y continúa avanzando en un modelo de inclusión real, basado en en oportunidades, participación e igualdad. En la firma del convenio estuvieron el presidente, Adolfo López, y la directora de la oficina de Baio, María Martínez. 

