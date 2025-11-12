Nueve artistas locales en el festival As Nosas Músicas de Cabana

Os Farrapos de Cesullas participarán en el festival IG

Cabana prepara su tradicional festival para este sábado 15 de noviembre, As Nosas Músicas, que como es habitual llenará de arte y de magia el auditorio municipal. Un total de nueve artistas locales pasarán por el escenario durante la tarde. La cita dará comienzo a las 18.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Los artistas y grupos participantes en este certamen musical son Jacinto Paredes y sus acordeones, Inspiración, O Son do Castro, el grupo de Maruxía, Os Enxebres de Cabana, Vento da Barra, Os Farrapos y Barreiros&Mato. El Gobierno local invita a los vecinos y visitantes a participar en este evento que supone “un punto de encontro cultural e interxeracional ao redor dundos grandes vertebradores da cultura cabanesa como o é a nosa música”, destacan.

La música también será protagonista este fin de semana en Carballo, con el inicio de la programación del Novembro con Música. Mañana viernes será el concierto Xoán Montes ao piano en el Pazo da Cultura, mientras que en Cances tendrá lugar una nueva edición de su popular festival de rock Live in Cances, a partir de las 22.00 horas.