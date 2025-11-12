Los responsables del local durante la fiesta de este miércoles M. N.

El bajo de la cetárea Mariscos del Noroeste SL, de Caión es el local escogido para emplazar el novedoso y amplio establecimiento Asteria, junto al emblemático paseo marítimo de la villa y con una terraza con vistas privilegiadas.

Se trata de una iniciativa continuadora de los hermanos Iglesias, capitaneados por Guillermo, y de los hermanos García, titulares de la prestigiosa cetárea. La firma tiene bagaje de 25 años y conserva la esencia de platos rápidos y de primera calidad a base de tortillas, salpicón, croquetas y ensaladas, completados con arroces y mariscos con el aval de la propia cetárea.

El nuevo establecimiento fue inaugurado este miércoles, con mucho ambiente durante toda la tarde.