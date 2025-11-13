Mi cuenta

Bergantiños

A Milagrosa, Cambre y Buño disfrutarán de sus magostos

En el barrio carballés y en Buño serán este sábado y el viernes por la noche en Cambre (Malpica)

Redacción
13/11/2025 21:57
Magosto en Buño el pasado año
Los festejos de San Martiño tienen en este fin de semana de nuevo protagonismo con los tradicionales magosto típicos de otoño. La Asociación Cultural e Deportiva A Milagrosa emplaza a los vecinos a su peculiar magosto. Será mañana desde las 18 horas en la Escola de Arrabales, del mentado barrio carballés de A Milagrosa

Desde la sociedad que preside Luis Barca Añón se ofrece una exaltación de castañas asadas(100 kilos y retén de reserva), pero antes ofrecen pan con chorizos asados, vino tinto del país, agua, y de postre pan de huevo. Todo los productos los sirven los establecimientos del barrio por aquello de la economía circular. Se trata de un gesto gratuito a la comunidad, gentileza de la comisión de fiestas pero también disponen de colaboración Concello de Carballo. 

Este sábado también habrá otra magosto en Buño, y hoy viernes, en Cambre, también en Malpica. El producto estrella en Cambre serán las castañas, además de “bolos preñados”, vino, agua y café, por un módico precio de 10 euros. Desde las 20 horas, actuación del grupo Mar de Caión y dj Peke. Mañana siguen las fiestas, con traca de fuegos matinal y misa solemne a las 13 horas, a San Martiño. Después, baile vermú con La Bamba, disco móvil Impacto, junto al dj revelación Nyanboe. El programa es coordinado por la asociación Virxen do Deserto y colabora el Concello de Malpica.

 O Quinteiro de Buño prepara su magosto para mañana. A las 17.30 horas habrá cuentos para los niños, seguirá un video y juegos a las 18.30, castañas asadas a las 19.00 y cuentos de difuntos a partir de las las 20 horas.

