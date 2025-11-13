A Milagrosa, Cambre y Buño disfrutarán de sus magostos

Magosto en Buño el pasado año Raúl López Molina

Los festejos de San Martiño tienen en este fin de semana de nuevo protagonismo con los tradicionales magosto típicos de otoño. La Asociación Cultural e Deportiva A Milagrosa emplaza a los vecinos a su peculiar magosto. Será mañana desde las 18 horas en la Escola de Arrabales, del mentado barrio carballés de A Milagrosa.

Desde la sociedad que preside Luis Barca Añón se ofrece una exaltación de castañas asadas(100 kilos y retén de reserva), pero antes ofrecen pan con chorizos asados, vino tinto del país, agua, y de postre pan de huevo. Todo los productos los sirven los establecimientos del barrio por aquello de la economía circular. Se trata de un gesto gratuito a la comunidad, gentileza de la comisión de fiestas pero también disponen de colaboración Concello de Carballo.

Este sábado también habrá otra magosto en Buño, y hoy viernes, en Cambre, también en Malpica. El producto estrella en Cambre serán las castañas, además de “bolos preñados”, vino, agua y café, por un módico precio de 10 euros. Desde las 20 horas, actuación del grupo Mar de Caión y dj Peke. Mañana siguen las fiestas, con traca de fuegos matinal y misa solemne a las 13 horas, a San Martiño. Después, baile vermú con La Bamba, disco móvil Impacto, junto al dj revelación Nyanboe. El programa es coordinado por la asociación Virxen do Deserto y colabora el Concello de Malpica.

O Quinteiro de Buño prepara su magosto para mañana. A las 17.30 horas habrá cuentos para los niños, seguirá un video y juegos a las 18.30, castañas asadas a las 19.00 y cuentos de difuntos a partir de las las 20 horas.