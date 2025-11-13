Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Carballo recuerda al escritor Cándido González el día de su 120º aniversario

Representantes municipales y familiares realizaron una ofrenda floral en la calle que lleva su nombre 

Redacción
13/11/2025 18:15
Participantes en la ofrenda floral este jueves
Participantes en la ofrenda floral este jueves
Cedida

El Concello de Carballo rindió este jueves un sencillo y sentido homenaje al escritor y periodista Cándido González Tiradas, en el día en que se cumplían 120 años de su nacimiento. El alcalde, Daniel Pérez; las concejalas Maruxa Suárez, Ángeles Pacoret y Maica Ures, y familiares del autor carballés realizaron una ofrenda floral junto al panel instalado por el Concello en la calle que lleva su nombre.

 Este acto de reconocimiento al escritor complementa la lectura dramatizada realizada por el alumnado del Aula de Teatro Municipal en el marco del FIOT y la ruta guiada y teatralizada que se llevará a cabo en el mes de febrero, coincidiendo con el 60º aniversario de su muerte en Buenos Aires. La ruta estaba prevista para el pasado miércoles, pero el mal tiempo obligó a aplazarla. 

La obra ‘ ¡Mal ollo! Comedia de ambiente mariñeiro’ es la más conocida del autor, donde se combina el humor popular con el mundo mágico gallego. Fue premiada en el Certamen Castelao y publicada en Buenos Aires en 1954, siendo considerada un folk-drama en la que conviven música, tradición y simbolismo.

