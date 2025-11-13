Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La Pataca de Coristanco, en una prestigiosa feria de Cantabria

Estará presente el fin de semana en la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo

Redacción
13/11/2025 22:15
La Torre de Hércules, una de las figuras de la Festa da Pataca de Coristanco
Raúl López Molina

El Concello de Coristanco participará por primera vez en la prestigiosa Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo, uno de los eventos gastronómicos de referencia en Cantabria, que celebra su 20ª edición durante este fin de semana. Coristanco llevará a la feria su producto más emblemático y seña de identidad de este municipio rural, la patata.

 “Símbolo da nosa terra, do noso rural e dun xeito de traballar ligado á tradición, á calidade e ao esforzo diario de tantas familias produtoras”, subrayan desde el consistorio. Además, durante el evento se ofrecerá material divulgativo y degustaciones para conocer de primera mano el sabor y la historia de su producto. 

 Junto con la representación institucional, viajarán las personas participantes en la excursión organizada por el Concello, que tendrán la oportunidad de participar en esta experiencia gastronómica. La participación en esta feria pone de manifiesto la voluntad del Concello de “crear vínculos, colaborar e promover sinerxías que dean visibilidade ao noso produto estrela e ao potencial do noso rural”, subrayan desde el grupo de gobierno, convencido de que “Coristanco aportará sabor, autenticidade e identidade nesta edición tan especial”.

