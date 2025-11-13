La violencia digital en la mujer, en el punto de mira el 25N en Carballo

Por la izquierda, Ángeles Pacoret, Eva María Souto, Daniel Pérez y Maica Ures, en la presentación del 25N Mar Casal

El Concello de Carballo dio a conocer ayer la programación alrededor del 25N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que este año se centrará en la violencia digital, algo muy presente en la actualidad. Tanto el alcalde, Daniel Pérez, como las concejalas Ángeles Pacoret y Maica Ures, coincidieron en que el 25 de Noviembre, al igual que el 8 de Marzo, debe ser todos los días del año porque es algo con lo que lo que hay que luchar diariamente.

Ángeles Pacoret también invitó a consultar la sección de libros que tratan todo tipo de violencias en la biblioteca, sobre todo entre los más pequeños porque ellos son los adultos del futuro. Así, indicó que primero debe empezarse por una “transformación persoal” para seguir hacia lo más ambicioso, que es una transformación social.

Maica Ures subrayó la necesidad de erradicar el “terrorismo machista” que se ceba con las mujeres y niñas, en todas sus dimensiones. Desde las violencias físicas a las psíquicas y las digitales, que tendrán especial atención este año. La concejala de Servicios Sociales recordó que en 2017 ya se habló de este asunto, y desde entonces las cosas han cambiando mucho. “A violencia dixital é real porque detrás das pantallas hai mulleres e nenas que sofren esta violencia”, indicó Maica Ures, al tiempo que defendió la necesidad de visibilizar este tipo de conductas.

El 27 de noviembre se celebrará una jornada organizada por el Concello y la Universidade da Coruña con el título ‘Violencia dixital: a violencia de xénero do século XXI’. La profesora de Derecho Penal en la UDC, la carballesa Eva María Souto García, fue la encargada de presentar la propuesta, en la que se abordará el concepto de violencia digital, cuestiones como “deepfakes” (cuando se utilizan imágenes falsas como arma de violencia machista), o la lucha contra la violencia en el derecho nacional e internacional y la intervención penal en este asunto, entre otras cosas.

En la jornada, que se presenta como un café debate, además de la propia Eva María Souto, participarán el profesor y magistrado suplente en la Audiencia Provincial de A Coruña, José Antonio Ramos Vázquez; y la profesora y directora de la Oficina para la Igualdade de Xénero de la UDC, Ana María Neira Pena. El encuentro será en las Escolas do Xardín a partir de las 17.00 horas. Es necesario inscribirse en la web www.carballo.gal.

Eva María Souto insistió en que es necesario un cambio, educacional y de divulgación sobre estos asuntos, al tiempo que destacó la importancia de la prevención, tan necesaria en todos los campos. Prácticas como el ‘grooming’, el ‘sexting’ o las ‘deepfakes’, entre otras, serán abordadas en estas jornadas por los expertos. Al margen de esta jornada, la programación alrededor del 25N comienza el 19 de noviembre con los cuentos de A Xanela do Maxín, dirigidos a los más pequeños. El día 21, Sole Felloza presentará ‘Bolboretas’, también para los niños.

El día 25 los niños podrán disfrutar de un espectáculo que combina narración, teatro y cine, ‘Cinema de historias da man de Alice Guy’, con Raquel Queizás (18.00 horas). En el día grande contra la violencia de género también se llevará a cabo una concentración, con la lectura de un manifiesto e interpretación musical, en la Praza do Concello a las 20.00 horas. Al día siguiente, la autora carballesa Ana M. Rey presentará sus libros ‘Muñeca de papel’ y ‘Juego de roles’.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, fue el encargado de cerrar la presentación, agradeciendo el papel y la colaboración de todas las áreas implicadas y de la UDC por la organización de la jornada del 27 de noviembre. El regidor insistió en que la lucha contra las violencias machistas debe extenderse durante todo el año y aludió al papel de los hombres en este asunto. “Os homes somos os primeiros que temos que entender que a violencia de xénero require a nosa implicación”. También precisó que todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en el caso de la violencia digital, al tratarse de un concepto más reciente ligado a la tecnología.