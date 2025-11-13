Bergantiños
Los productos otoñales triunfan en la feria de Carballo
La jornada estuvo pendiente del tiempo, con menos ambiente del habitual
Los productos típicamente otoñales siguen siendo los grandes protagonistas en la feria de Carballo. Castañas, nabizas o nueces son algunos de los habituales de estas fechas, aunque sin olvidar otros como las patatas, frutas y verduras que volvían a ser muy demandados en la jornada de ayer.
El mal tiempo no invitaba demasiado a salir, aunque se contuvo bastante durante la jornada. Sin embargo, en el vecino concello de Vimianzo la meteorología fue mucho peor y hubo muy poca actividad en este mercado.