Sonidos clásicos y pop-rock abren el Novembro con Música en Carballo

El coro Aires de Bergantiños en uno de sus conciertos Raúl López Molina

El programa ‘Novembro con Música’ arranca este viernes en Carballo con música clásica y pop-rock. Las actuaciones continuarán hasta el día 28 con distintas variedades musicales. El Pazo da Cultura acogerá el concierto de Xoán Montes al piano (21.00 horas).

El evento forma parte de un ciclo de conciertos homenaje que surge con la idea de divulgar la creación musical de este compositor gallego del Rexurdimento, sobre todo en su papel de pianista. Los intérpretes son Javier Ares Espiño, Jorge Briones Martínez y Pablo Diago Busto, los tres con sólidas trayectorias artísticas.

Una hora más tarde, en el local social de Cances comenzará otro concierto con un estilo totalmente distinto. El XIX festival Live in Cances, organizado por la asociación cultural San Campio, llevará a esta localidad la música de varias agrupaciones locales, The Cerne, 21Labirinto y Plástico Rock, convertido en un evento de referencia en la zona.

La música y la programación cultural continuará el sábado en la capital de Bergantiños. El Coro Aires de Bergantiños, fundado en 1985 por Carlos Díaz O’Xestal con el objetivo de recoger, ampliar y difundir el folclore tradicional de esta comarca, celebra su 40 aniversario con un concierto en el Pazo da Cultura (20.30 horas). Para festejar la efeméride actuará como invitado el Coro Cántigas da Terra de A Coruña.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la ACD A Milagrosa celebrará el primer magosto donde se repartirán castañas, pan con chorizo y pan de huevo, de forma gratuita para los asistentes. Será en la escuela de Arrabales. Además, en el local social de Cances comienza el ciclo de teatro Vagalume en Ruta, con la interpretación de ‘Operación Barranco’ (19.30 horas).

El mismo espectáculo se podrá ver el domingo en el local social de Ardaña. El ‘Novembro en Música’ continuará hasta el día 28 con un total de ocho actuaciones que van desde el jazz a la música clásica, pasando por el folk, el pop-rock o la música coral, con nombres conocidos dentro del panorama gallego y otras agrupaciones musicales del municipio.