Bergantiños

Una radiografía de la sanidad gallega, en el libro de Martiño Noriega

El político y médico de familia presentó su obra en Carballo

Redacción
13/11/2025 22:09
Santiago Pazos, por la derecha; Martiño Noriega y Xosé Manuel Beiras en la presentación
Santiago Pazos, por la derecha; Martiño Noriega y Xosé Manuel Beiras en la presentación
Mar Casal

El político y médico de profesión Martiño Noriega presentó ayer su libro ‘Os médicos tamén enferman’ en la sede de Espiral Maior, en Carballo, con un invitado de excepción, Xosé Manuel Beiras

La obra supone una radiografía sobre el sistema sanitario gallego, poniendo de relieve sus principales problemas, con testimonios reales de pacientes y las grandes demandas que existen. 

