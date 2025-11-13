Bergantiños
Una radiografía de la sanidad gallega, en el libro de Martiño Noriega
El político y médico de familia presentó su obra en Carballo
El político y médico de profesión Martiño Noriega presentó ayer su libro ‘Os médicos tamén enferman’ en la sede de Espiral Maior, en Carballo, con un invitado de excepción, Xosé Manuel Beiras.
La obra supone una radiografía sobre el sistema sanitario gallego, poniendo de relieve sus principales problemas, con testimonios reales de pacientes y las grandes demandas que existen.