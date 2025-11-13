Una radiografía de la sanidad gallega, en el libro de Martiño Noriega

Santiago Pazos, por la derecha; Martiño Noriega y Xosé Manuel Beiras en la presentación Mar Casal

El político y médico de profesión Martiño Noriega presentó ayer su libro ‘Os médicos tamén enferman’ en la sede de Espiral Maior, en Carballo, con un invitado de excepción, Xosé Manuel Beiras.

La obra supone una radiografía sobre el sistema sanitario gallego, poniendo de relieve sus principales problemas, con testimonios reales de pacientes y las grandes demandas que existen.