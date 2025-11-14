Sogama cuenta con un nuevo Indicador Ardán, el de Empresa Circular 2025

A la derecha, Javier Domínguez, presidente de Sogama, recogiendo uno de los muchos premios obtenidos por la compañía EC

Sogama ha obtenido este año el indicador Ardán de Empresa Circular 2025, dada su decidida contribución a la economía circular como modelo de desarrollo y que incorpora a todos los ámbitos de su gestión.

Se trata de un reconocimiento que se suma a otros anteriores, resultado del análisis que cada año realiza el departamento de estudios económicos del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, bajo el amparo de la Cátedra Ardán de la Universidad de Vigo, sobre más de 45.000 empresas gallegas.

En este sentido, cabe recordar que esta compañía pública recibió en años anteriores diversos Indicadores Ardán, entre ellos el de Empresa de Alta Productividad 2017, título que renovó poco después en 2020. También el de Empresa Innovadora 2019, que renovó justo al año siguiente; el de Empresa Generadora de Riqueza 2019; el de Empresa Circular 2020, distinción que acabaría replicando por duplicado, en 2021 y 2025; y el de Empresa de Igualdad de Género en 2021.

A estas distinciones se suman otras tales como Premio Cantábrico Excelente 2015, Premio de Gestión Ambiental El Suplemento 2017 y Premio European Business Awards, en 2021.

Más allá de ser una empresa de gestión y tratamiento de residuos, Sogama, en el marco de su nuevo Plan Estratégico 2025-2030, aspira a ser una entidad generadora de recursos, de ahí que en su hoja de ruta figuren proyectos tales como la puesta en marcha, a mediados del próximo año, de una planta de clasificación de residuos textiles, la primera de carácter público a nivel de toda España, cuyas instalaciones ya están en plena fase de construcción.

La compañía también se ha volcado con la transformación digital, incorporando a su industria la robotización y la inteligencia artificial para ganar en eficiencia y contribuir en mayor medida al reciclaje, al tiempo que llevará a cabo un seguimiento de la trazabilidad del residuo desde que entra en sus instalaciones del complejo de Cerceda hasta que sale de las mismas convertida en recurso.

La descarbonización de los procesos es otro de sus proyectos de futuro, sustituyendo un combustible fósil, como es el gas natural, que utiliza en su planta de cogeneración para el secado de la fracción húmeda contenida en los residuos, por un biosecado renovable.

El objetivo que persigue la Sociedad Galega de Medio Ambiente no es solo ser una empresa circular, sino también divulgar las bondades que conlleva la economía circular a través de la educación ambiental y sus acciones en el ámbito de la concienciación y sensibilización de los distintos colectivos sociales.