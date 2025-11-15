El auditorio de Cabana lleno hasta los topes para disfrutar del talento local

Una de las agrupaciones en el festival As Nosas Músicas Cedida

El auditorio municipal de Cabana se llenó hasta los topes la tarde de este sábado para disfrutar del festival As Nosas Músicas, un evento ya consolidado que se ha convertido en una cita imprescindible cada año. Ocho artistas y agrupaciones locales se subieron al escenario para ofrecer una jornada llena de talento y emoción, recibiendo el aplauso entusiasta del público en cada una de las actuaciones realizadas.

Los artistas y formaciones participantes fueron Jacinto Paredes y sus acordeones, Inspiración, O Son do Castro, el grupo de Maruxía, Os Enxebres de Cabana, Vento da Barra, Os Farrapos y Barreiros&Mato. Desde el Gobierno local destacaron la excelente acogida que cada año tiene este festival, convirtiéndose en un símbolo de apoyo a la creación musical del municipio.

El Concello continuará así en su apuesta de promoción y puesta en valor de la música y la cultura popular. La programación cultural de este otoño continúa hoy con la interpretación del espectáculo ‘Os Contos de William Shakespeare’, de la compañía de teatro As Pedras de Cartón.