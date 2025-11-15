Mi cuenta

Bergantiños

Música, juegos y castañas para animar los magostos de la comarca

A Milagrosa, Buño, Muxía y Cances fueron algunos de los puntos de esta fiesta popular

Redacción
15/11/2025 22:30
Castañas en el magosto da Milagrosa, en Carballo
Raúl López Molina

A Costa da Morte vivió este sábado una nueva jornada de magostos. Además de las castañas, fueron protagonistas los juegos, música, cuentacuentos y dulces, con diversión asegurada en todos los lugares. En el barrio carballés de A Milagrosa se llevó a cabo el primer magosto popular, donde también hubo chorizos asados y pan de huevo para acompañar las castañas.

 El Magosto no Quinteiro, en Buño, hubo narración oral con Vero Rilo, ‘Contos de Defuntos’ con Brais da Hortas, castañas y la proyección de un video. En Muxía se celebró una nueva edición del Magosto das Abaladeiras, en el que también estrenaron un concurso de empanadas. Una foliada con música popular amenizó la jornada. 

También en la parroquia carballesa de Cances celebraron su magosto, con castañas, chocolate y música en el centro social, el mismo lugar que acogió el festival Live in Cances el viernes, con la música de 12 Labirinto. Los otros dos grupos previstos no pudieron asistir. Estas propuestas forman parte de la programación del Novembro con Música que arrancó el viernes. Ayer siguió la música con el 40 aniversario del CoroAires de Bergantiños, que actuó acompañado de Cántigas da Terra, de A Coruña

