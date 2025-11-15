Mi cuenta

Bergantiños

Un documental sobre los oficios tradicionales para preservar la historia de A Laracha

Se proyectará el próximo sábado en la Casa de Cultura de la localidad 

Redacción
15/11/2025 21:32
La cestería es uno de los oficios tradicionales
La cestería es uno de los oficios tradicionales
EC

El Concello de A Laracha quiere preservar su memoria y al mismo tiempo poner en valor elemento destacados de su patrimonio. Así, el próximo sábado 22 de noviembre se llevará a cabo en la Casa de Cultura una nueva proyección del documental ‘Os Oficios Tradicionais’, que forma parte del programa A Memoria da Laracha que está en marcha.

 El principal objetivo de esta iniciativa es la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores y al mismo tiempo, recuperar los recuerdos, historias y también el material gráfico y documentos de interés para su puesta en valor como elementos destacados del patrimonio cultural del municipio. La proyección del documental (18.30 horas) está dirigida a todos los públicos, con entrada libre y gratuita. ‘Os oficios tradicionais’ fue producido por el escritor y documentalista arteixano Xabier Maceiras y el larachés Raúl Lorenzo.

 Fue creado a raíz de los encuentros realizados durante los últimos meses en las parroquias de Golmar, Caión, Soandres y Montemaior, donde numerosos vecinos colaboraron acercando información, documentos e imágenes sobre los oficios tradicionales, además de relatos sobre leyendas y medicina popular que quedaron recogidos para futuros trabajos.

 El Concello también solicita a todas las personas que puedan aportar nuevos datos, historias o cualquier tipo de material sobre este asunto, se pongan en contacto con el departamento de Servicios Sociales o enviando un correo a servizos.sociais@alaracha.es. Este material podrá ser empleado en futuros documentales y otros trabajos, y para ello también se llevarán a cabo nuevos encuentros con personas de otras parroquias.

