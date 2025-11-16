Cáritas abre su carpa en Carballo con un llamamiento a la solidaridad

El párroco José García Gondar bendice las instalaciones Cedida

Cáritas de Bergantiños inauguró este domingo la tradicional carpa en el atrio de la iglesia San Xoán Bautista de Carballo, dando así comienzo a la campaña de Navidad. El párroco, José García Gondar, realizó la bendición de las instalaciones. Hasta el día 18 de diciembre se podrán entregar alimentos no perecederos en estas instalaciones, así como depositar donativos, adquirir lotería de Cáritas, productos de la huerta solidaria de Sísamo y ropa en el rastrillo, en horario de mañana y tarde.

Desde la parroquia carballesa realizan un llamamiento a la solidaridad para colaborar con los que más lo necesitan, principalmente de cara a estas fechas navideñas. “Este espacio se convierte en signo visible de fraternidad y solidaridad. Cada gesto cuenta y nos acerca al rostro de Cristo en los más pobres”, indican desde la parroquia.

Por otra parte, en la iglesia parroquial comenzará mañana martes la novena preparatoria de la fiesta a la Virgen de la Medalla Milagrosa, arraigada en Carballo desde 1912, que tendrá su día grande el próximo 27 de noviembre. A las 19.00 horas comienza la exposición del Santísimo, rezo del rosario, novena y seguirá la misa a las 20.00 horas.

El día 27 se llevará cabo la tradicional bendición y entrega de las medallas. Además, el próximo sábado 22 de noviembre se celebrará la fiesta de Santa Cecilia en el templo, rindiendo un particular homenaje a la patrona de los músicos.