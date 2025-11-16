Encuentro de la familia Pallas en Carballo

Comida familia Pallas en el bar Bardanza de Oza este domingo Raúl López Molina

Este domingo fue una jornada especial para la familia Pallas, que celebró un encuentro familiar en el bar Bardanca de Oza, con asistentes de tres generaciones, desde niños hasta septuagenarios.

La familia disfrutó de una animada comida en el establecimiento carballés, compartiendo anécdotas y recordando viejos tiempos. Es el primer encuentro de este tipo, pero a juzgar por el buen ambiente, es seguro que no será el último.