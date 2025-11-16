Mi cuenta

Bergantiños

Encuentro de la familia Pallas en Carballo

El bar Bardanca de Oza acogió un reencuentro de varias generaciones

Redacción
16/11/2025 22:38
Comida familia Pallas en el bar Bardanza de Oza este domingo
Comida familia Pallas en el bar Bardanza de Oza este domingo
Raúl López Molina

Este domingo fue una jornada especial para la familia Pallas, que celebró un encuentro familiar en el bar Bardanca de Oza, con asistentes de tres generaciones, desde niños hasta septuagenarios.

La familia disfrutó de una animada comida en el establecimiento carballés, compartiendo anécdotas y recordando viejos tiempos. Es el primer encuentro de este tipo, pero a juzgar por el buen ambiente, es seguro que no será el último. 

