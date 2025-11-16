La lluvia dará una tregua a la Costa da Morte hasta el miércoles

Peatones este miércoles en Carballo Mar Casal

La borrasca Claudia dejará a partir de este lunes Galicia y dará a la Costa da Morte una tregua de las lluvias al menos hasta el miércoles.

Para toda la comarca se prevén dos días con intervalo de cielos nublados, pero sin lluvias. Las temperaturas serán normales para este época del año, con valores que sufrirán un descenso moderado por la previsión de la entrada de un frente frío a finales de esta semana.

La previsión a partir del miércoles es que vuelvan las lluvias, especialmente el jueves, cuando habrá un descenso importante de las temperaturas. Durante el fin de semana la masa de aire frío se irá retirando, pero llegará un nuevo frente que dejará de nuevo importantes lluvias. Este domingo, los últimos efectos de la borrasca dejaron lluvias durante buena parte de la jornada. En Vimianzo se acumularon más de 48 litros por metro cuadrado, y en Santa Comba fueron 37,7.

En Camariñas la lluvia acumulada durante la jornada casi llegó a los 30 litros por metro cuadrado, muy similar a las lluvias acumuladas en Malpica (28,9 litros por metro cuadrado). En el resto de la comarca las precipitaciones fueron más leves, con 17,8 litros por metro cuadrados acumulados en Cee y 18 en Rus. Con respecto al viento, en Lira (Carnota) se registraron rachas máximas de 86,5 kilómetros por hora, el segundo más elevado de Galicia.

Asimismo, el caudal de los ríos está controlado pese al aumento de nivel por las grandes aportaciones de agua que han recibido esta semana. El Xallas registraba la tarde de este domingo un nivel que superaba los tres metros y un caudal de 90,6 metros cúbicos por segundo. En el río Castro de Cee, que estuvo bajo vigilancia, el nivel de agua disminuyó hasta los 1,5 metros y el caudal a los 32,8 l