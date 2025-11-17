Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

A RAG pon ao colexio Milladoiro de Malpica como exemplo de que "é posible unha escola en galego"

O centro recibiu o I Premio ‘Na lingua que eu falo’, creado pola Real Academia Galega

Redacción
17/11/2025 21:18
Autoridades na entrega do premio no colexio Milladoiro este luns
MONCHO FUENTES

O CEIP Milladoiro de Malpica recibiu onte o I Premio ‘Na lingua que eu falo’, creado pola Real Academia Galega coa vontade de recoñecer iniciativas, experiencias ou persoas que destaquen polo seu traballo a prol da normalización do galego entre os nenos, tanto no ámbito escolar como noutros espacios. “Dise que a infancia é o territorio da esperanza e do futuro, e no CEIP Milladoiro confírmase que o é. Nesta escola escríbese o presente e o mañá, o persoal e o que compartimos, na nosa lingua, e faise con naturalidade, autoestima e creatividade”, indicou o presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, presente no acto. 

Monteagudo destacou que con este recoñecemento a institución aplaude en primeiro lugar o labor do equipo docente dese colexio, “que dá o mellor de si cada día para educar cidadáns e cidadás comprometidos cun mundo mellor, desde a renovación pedagóxica e en galego, transmitíndolle ao alumnado o afecto pola lingua, consciente da importancia do emotivo na consolidación de valores e prácticas”.

 Para o presidente da RAG, o CEIP Milladoiro “demostra que é posible, necesario e desexable unha escola en galego”. “A súa experiencia é un excelente exemplo de como os centros educativos poden ser, no canto de axentes de desgaleguización, como ocorre en tantos casos, espazos de reforzo e de agarimo pola lingua, vinculándoa ademais á tamén necesaria renovación pedagóxica e á transmisión dos nosos valores como pobo e da nosa identidade, engadiu. 

A directora do centro, Ana Seoane Cives, que recolleu o galardón de mans de Monteagudo, destacou a importancia de educar en galego como “unha expresión do noso compromiso coa cultura e coa sociedade que nos arrodean”, sobre todo tendo en conta que en Malpica “o galego é moito máis ca unha lingua: é un reflexo da nosa maneira de sentir, de vivir e de relacionarnos co mar, coa terra e coa xente”. E a través da lingua “promovemos o pensamento crítico, o diálogo e o gozo compartido da cultura”, subliñou Ana Seoane.

 O I Premio ‘Na lingua que eu falo’ tamén é para o alumnado e as súas familias, e dalgún xeito, para toda a comarca de Bergantiños, que presenta unha das maiores taxas de galego falantes de Galicia, tal como lembrou o presidente da RAG. A iniciativa creouse ao abeiro do seu proxecto web para o público infantil Primavera das Letras que coordina a académica Fina Casalderrey e apoia a Deputación da Coruña.

 “Quixeramos que tomedes este recoñecemento coma unha sorte de medalla de ouro nunhas olimpíadas. O valor simbólico é inmenso”, díxolles aos nenos Casalderrey, escritora e mestra xubilada, encargada de conducir o acto, co alumnado de 5º curso. No acto presentouse unha escolma de experiencias do colexio para “coidar e empregar” o galego todo o ano, empregando as palabras do seu Dicionario Malpicán como “atalora”, “campal”, “che”, “meu” ou “becheche”, entre outras. 

O alumnado de 6º curso interpretou a canción “Galicia Elemental” creada en comunidade no marco do proxecto documental integrado NÓS: patrimonio in-Material!, converténdose no momento de maior apoxeo no acto. 

Entre as diferentes propostas coas que traballa o profesorado no colexio Milladorio que axudan a promover a lingua, destacan a radio escolar, o DichoLeo (gravación de pequenas pezas para ampliar o vocabulario), o Galicómic, o Diccionario malpicán, o Diccionario mariñeiro ou o xogo de mesa ‘E ti, de quen vés sendo’, involucrando así ás familias do alumnado. No acto tamén interviron o alcalde de Malpica e a deputada Sol Agra.

