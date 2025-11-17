Mi cuenta

Bergantiños

Alana llevó a Suíza las melodías gallegas

La banda, con integrantes de la Costa da Morte, se mostró encantada de participar en el Terrafest de Ginebra

Redacción
17/11/2025 00:01
Alana en un momento de la actuación en Ginebra
Alana en un momento de la actuación en Ginebra
Cedida

La banda Alana participó este fin de semana el Terrafest de Ginebra, en Suíza. Antía Vázquez, Pablo Castro y Eloy Vidal en su primer concierto en Suiza ofrecieron a los gallegos de la diáspora en su mayoría, piezas típicas de la tierra como ‘Liñares’, ‘Foliada de Negreira’, ‘Cantares de Camariñas’, ‘Dorinda de Xacobe’, ‘Dolores Castiñeira’ o ‘Delfina de Añobres’. 

Uno de los momentos épicos de la noche sucedió cuando subieron a cantar 'Consuelo de Muiñeira' con Kike Varela, dj que hizo un remix de este tema. Tras el concierto, el alcalde de Ginebra, natural de Corme, que se encontraba en la sala, acudió a saludar al grupo, en especial a su paisano Eloy.

Los integrantes de Alana se mostraron muy satisfechos con su primera actuación en el país alpino. "Para nós foi algo tremendamente especial e marabilloso que levaremos no corazón toda a vida. Non coñeciamos esta cidade, neste país que tanto nos deu ás galegas e aos galegos, e a verdade é que polo pouquiño que puidemos ver nos está encantando. Grazas á Irmandade Galega en Suíza por convidarnos e tamén a todas as persoas que bailaron e cantaron con nós. De verdade que nunca esqueceremos este 15 de novembro de 2025", manifestaron al terminar el concierto. 

Antía Vázquez, Eloy Vidal (Corme) y Pablo Castro (Vimianzo) forman el trío Alana, una banda que mezcla la música tradicional con ritmos de base electrónica y pop. La mayor parte de sus propuestas forman parte de las recogidas, un trabajo realizado con la colaboración de muchas mujeres que, desinteresadamente, contribuyen a preservar la riqueza de la música y de la tradición de Galicia.

