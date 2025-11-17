Mi cuenta

Bergantiños

El PSOE larachés denuncia problemas de drenaje en la pista de skate municipal

Solicita que se realicen las actuaciones necesarias para solucionar las deficiencias

Redacción
17/11/2025 21:44
Imagen que presenta la pista municipal de skate
Cedida

El PSOE de A Laracha denunció el estado de la pista de skate del municipio, que en días de lluvia registra acumulaciones de agua que impiden su uso. Según la formación, esta situación “ten a súa orixe na construción da instalación, cando xa se advertira a ausencia dun sistema de drenaxe axeitado”. 

La portavoz socialista, Inés Ramos, afirmó que “cada vez que chove, as rampas inúndanse”, lo que, según indicó, “xera un perigo para os veciños e veciñas que usan estas instalacións e fai que as pistas queden inutilizables”. Explicó que se trata de un problema “sistemático, que se dá dende o momento no que se crearon estas pistas”. El grupo recordó que el Gobierno local aprobó recientemente el Plan de Melloras das Instalacións Deportivas, pero que “en ningún caso se contempla arranxar este problema que ocorre desde que se fixo o skatepark”.

 Ramos añadió que “non podemos permitir que un espazo público siga sendo unha piscina improvisada mentres se invisten recursos en todo o demais” y pidió una intervención “inmediata” para corregir la deficiencia de drenaje e incluir la pista en los próximos presupuestos.

