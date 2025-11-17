La peña del café larachés Buenos Aires va de comida

Integrantes de la peña, de cena el fin de semana Cedida

La peña del café bar Buenos Aires, de A Laracha reunió a sus componentes en una comida de confraternidad anual que se celebró el pasado fin de semana.

El encuentro contó con un seguimiento de 39 personas asociadas, de un amplio abanico de edades. La sociedad degustó de las excelencias culinarias de la casa a base de pulpo á feira, churrasco, postre y café. Para los adultos también hubo bebidas espirituosos, con prolongación del encuentro hasta la llegada de la noche.