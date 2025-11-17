La Xunta licita la restauración de Santa María da Atalaia de Laxe por 170.000 euros

Iglesia Santa María da Atalia de Laxe IG

La Xunta de Galicia acaba de licitar el proyecto básico de ejecución para la restauración de la iglesia de Santa María de Atalaia, en Laxe, con una inversión prevista de 170.000 euros. Paralelamente, ya están en marcha las primeras actuaciones destinadas a recuperar el cruceiro y una de las cruces del testeiro, trabajos valorados en más de 5.000 euros.

Según detalla la Consellería de Cultura, estas obras se enmarcan en las acciones dirigidas a la conservación del patrimonio cultural, atendiendo en este caso a un Ben de Interese Cultural considerado uno de los templos medievales más representativos de la Costa da Morte, adscrito al estilo gótico marinero.

El proyecto de restauración prevé intervenciones orientadas a resolver los deterioros detectados en distintos elementos del edificio. Entre ellos figuran los daños localizados en la torre y en diversas piezas escultóricas de piedra situadas tanto en la fachada como en el interior del templo. También está contemplada la restauración del fresco de San Domingo de Guzmán.

En paralelo, Cultura ya ha iniciado las obras para recuperar el cruceiro, tras observarse grietas de relevancia, así como la reparación de una de las dos cruces del testeiro, afectada tras desprenderse desde la parte superior de su estructura. Para estas actuaciones iniciales se destinan más de 5.000 euros, como parte del proceso de preservación de un inmueble que forma parte del legado histórico de la comarca.