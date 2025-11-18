Premio de arquitectura para sendos proyectos de reforma de viviendas en Grixoa y Valenza

Galardonados, presidentes de los 4 COAT y director de EUAT de la UDC Cedida

El Consello Galego da Arquitectura Técnica concedió un año más los Premios Galicia 2024-2025 a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña (Euatac) de la Universidade da Coruña (UDC). Los mejores proyectos defendidos y superados por el alumnado recayeron en su totalidad en trabajos de rehabilitación de espacios arquitectónicos.

Además de los dos ganadores, destacan dos accésit a proyectos de reforma de viviendas unifamiliares en la Costa da Morte, concretamente en Valenza (Coristanco) y Grixoa (Vimianzo). Uno de los accésit fue para Alejandra Rodríguez Pereira, por su trabajo Rehabilitación de vivienda unifamiliar en Grixoa, 14, en la parroquia de Berdoias (Vimianzo). Esta obra de rehabilitación mantendrá el carácter tradicional de la edificación y respetará los elementos constructivos. El objetivo: obtener una vivienda segura, funcional y habitable.

El segundo accésit fue para Ashley Hilary Monjarás Reátegui, por su trabajo Rehabilitación y reforma constructiva de una vivienda unifamiliar en Valenza, nº1, en Coristanco.

Los Premios Galicia tratan de poner en valor cada año la relevancia estratégica de la titulación de Arquitectura Técnica en los procesos de restauración de entornos arquitectónicos. A la entrega de los premios y al acto de graduación de la promoción 2024-2025 de Grado de Arquitectura Técnica asistieron, como miembros del Consello Galego da Arquitectura Técnica, los presidentes de los Colegios Oficiales de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Carlos Mato, que también ejerció como presidente del Consello Galego da Arquitectura Técnica; de Lugo, José Manuel Grandío; de Ourense, Darío López, y de Pontevedra, Manuel Rañó.

El primer premio recayó en Alejandro López Álvarez por su trabajo Rehabilitación del conjunto de cuatro viviendas para uso turístico de San Fiz, en el Concello de Parada de Sil, Ourense. El segundo premio fue para Pablo Feijóo González por su trabajo Rehabilitación de la antigua bodega da Casa da Fonte en Ferreira de Pantón, municipio de Pantón, en la provincia de Ourense. Pablo Feijóo González también fue merecedor del Mejor Expediente Académico de la Euatac en el curso 2024-2025.