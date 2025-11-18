Talleres de Vieiro conciencian a la juventud de la Costa da Morte para prevenir el consumo de alcohol

El alumnado en una charla de Vieiro.

La Asociación Vieiro está realizando, hasta el próximo viernes 21 de noviembre talleres en los centros de la Costa da Morte para prevenir el consumo de alcohol y fomentar hábitos de vida saludables, con motivo del Día Mundial del Alcohol, que se celebró el 15 de noviembre. El programa ‘Bebendo Saúde’ está dirigido al alumnado desde 5º de Primaria hasta 2º de la ESO.

Su finalidad es evitar el inicio del consumo, informar sobre los riesgos asociados y promover una reflexión crítica entre la juventud. Durante los talleres se trabajan los mitos relacionados con el alcohol, se analizan sus efectos y consecuencias para aumentar la percepción del riesgo, y se ofrecen estrategias para fortalecer la autonomía personal.

El alumnado participa en dinámicas con gafas de simulación que reproducen de manera segura los efectos del abuso del alcohol.