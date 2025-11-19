Bomberos comarcales anuncian protestas por falta de personal

Los bomberos de Carballo.

Los bomberos de los Parques Comarcais de Galicia celebraron este lunes su asamblea general extraordinaria en Santiago de Compostela. El objetivo era analizar la situación de las bases específicas de los procesos selectivos para la contratación del personal comprometido por la Administración, cuya incorporación debería haberse producido en 2024 para cubrir el exceso de horas trabajadas.

Durante la reunión, se aprobaron por unanimidad varias medidas: no realizar horas extraordinarias, establecer un calendario de movilizaciones y concentraciones frente al Consorcio de A Coruña y la Dirección Xeral de Emerxencias, promover reclamaciones por vías administrativas, judiciales o penales, e informar a la ciudadanía sobre la situación de este servicio esencial.

Los bomberos denuncian que las bases de contratación son inadecuadas, que se incumple el primer convenio colectivo y que la gestión de los consorcios provinciales, especialmente el de A Coruña, es incapaz de resolver los problemas existentes.

En el caso del consorcio carballés, el comité de empresa acordó declarar persona non grata a su gerente, José Luis Barca Añón, “por su actitud ante los problemas estructurales”.