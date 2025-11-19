La Diputación pone el foco en los nuevos discursos machistas

Soledad Agra presenta el programa del 25 N de la Diputación Cedida

La diputada de Igualdad, Sol Agra, presentó ayer la campaña de la Diputación de A Coruña por el 25N, que este año pone el foco en los nuevos discursos, herramientas y estéticas que alimentan las violencias machistas, desde los discursos propios de otras épocas hasta los ataques y manipulaciones realizadas con la inteligencia artificial.

Agra alertó de que estas corrientes, cada vez más presentes entre los jóvenes, consolidan una peligrosa idealización de la sumisión, los roles de género considerados tradicionales y la desigualdad. “A violencia contra as mulleres segue a ser estrutural e diaria”, indicó la diputada provincial, al tiempo que advertía del avance de discursos negacionistas que “pretenden como elección ou estilo de vida o que realmente é machismo; mais non son inocentes: forman parte dunha estratexia que tenta inverter os avances conquistados e desactivar o feminismo”.

Agra subrayó la importancia de dotar al sistema educativo de contenidos transversales en igualdad, para fomentar el pensamiento crítico y dotar de presupuestos las políticas públicas con perspectiva feminista para contrarrestar estos discursos y garantizar que la juventud acceda a información veraz y segura. Entre las actividades de la Diputación destaca un circuito de obradoiros intergeneracionales que se realizarán en diez concellos de la provincia.