Un espectáculo infantil inicia en Carballo los actos del 25N, centrados en la violencia digital

A Xanela do Maxín presentó su espectáculo este miércoles en Carballo Mar Casal

Carballo inició este miércoles los actos programados alrededor del 25 N, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contras las Mujeres, con un espectáculo dirigido a los más pequeños de entre 3 y 4 años. A Xanela do Maxín presentó el espectáculo “Lúa quere viaxar a... Marte”, con dos sesiones las Escolas do Xardín Agra de Caldas, muy concurridas en los dos casos.

Mañana habrá una nuevo espectáculo de narración oral dirigido a los niños a partir de 8 años, ‘Bolboretas’, de la mano de la escritora y dramaturga Sole Felloza. Aquí las protagonistas son las historias de niñas y mujeres que vuelan alto, muy apropiadas en un contexto de reivindicación de la igualad. Dará comienzo a las 18.00 horas y es necesario inscribirse en carballo.gal para participar.

El próximo martes 25 de noviembre será el día grande, con un nuevo espectáculo dirigido a los niños, a partir de 3 años, ‘Cinema de historias da man de Alice Guy' con Raquel Queizás. Alice Guy fue la primera persona en dirigir cine de ciencia ficción contando una historia, además de ser actriz, guionista, directora, diseñadora de vestuario, cámara, cómica o maga, entre otras cosas.

Será a las 18.00 horas y es necesario inscripción previa. La jornada culminará con una concentración vecinal (20.00 horas) contra la violencia de género en la Praza do Concello y actuación del grupo de violonchelos del CMUS Carballo. La programación alrededor del 25N continuará el día 26 con una presentación literaria a cargo de Ana Muíño Rey y culminará el 27 con el café debate “Violencia dixital: a violencia de xénero do século XXI”, con varias charlas de docentes de la Universidade de A Coruña (UDC).

La violencia digital está presente cada vez en la sociedad actual con actitudes de lo más variado. Desde espiar el móvil, acosar a la mujer por teléfono, obligarla a que envíe fotos íntimas o controlar sus redes sociales. Todos estos asuntos serán tratados en el café debate, así como las consecuencias que puede haber desde el punto de vista penal.