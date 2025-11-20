El alumnado carballés aprende las técnicas de improvisación oral

Lupe Blanco, encargada de impartir los obradoiros CRISTIAN_TRILLO

Los obradoiros escolares de la novena edición de Enreguéifate comenzaron ayer en Carballo. Este proyecto está impulsado por los servicios de Normalización Linguística de varios concellos des las provincias de A Coruña y Pontevedra, entre ellos el carballés, y continúa consolidándose como un referente en la divulgación de la improvisación oral en verso como vía para revitalizar el uso del gallego, especialmente entre los jóvenes.

Hasta la primera semana de diciembre se llevarán a cabo 12 obradoiros de regueifa repartidos en seis centros escolares de la localidad: el IES Isidro Parga Pondal, el CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo, el CEIP Plurilingüe A Cristina, el IES Alfredo Brañas, el colegio Canosa-Rus y el de Gándara-Sofán. Después de navidades habrá nuevos talleres en otros centros del municipio.

En total, hasta el mes de febrero se llevarán a cabo cerca de 80 obradoiros de improvisación oral destinados a escolares de 5º y 6º de Primaria y de ESO en los seis concellos impulsores del proyecto. Dos de las formadoras del Enreguéifate, Lupe Blanco y Josinho da Teixeira, son las personas encargadas de impartir en Carballo las sesiones formativas destinadas a despertar en el alumnado la curiosidad por los géneros de improvisación oral en gallego.

Bajo el lema ‘Enreguéifate, versos doutro universo’, esta edición del proyecto procura seguir fomentando el uso de la lengua a través de la improvisación, la creatividad y la retranca, sumando cada vez más adeptos en esta disciplina. Además de los obradoiros, en las próximas semanas se celebrará el certamen de regueifas en video.

El plazo para anotarse y enviar los videos estará abierto entre el 12 de enero y el 6 de marzo del próximo año. Al igual que en otras ediciones, habrá categoría escolar y general para que pueda participar cualquier persona. Las inscripciones serán en la web de Enregueifate.