El grupo Ialma lleva su folk a Carballo

Las integrantes del grupo Ialma este jueves en Carballo Mar Casal

La programación del Novembro con Música llenó el Pazo da Cultura de Carballo de folk en la jornada de ayer, de la mano de Ialma. Aunque residen en Bruselas, las integrantes del grupo mantienen una conexión permanente con Galicia, tal como demostraron en el concierto de ayer en Carballo o la semana pasada en Vimianzo.

El grupo está festejando sus 25 años sobre los escenarios y quiere rendir así un homenaje a todas las personas que sufrieron el desarraigo de su tierra para escapar de una dictadura, algo que su familia sufrió en sus propias carnes. Al escenario también se subieron pandereteiras de Carballo. La música continúa mañana, con un cambio total de registro y sumergirse en el jazz de Sumrrá.

La agrupación está formada por el pianista Manuel Gutiérrez, el contrabajo Xacobe Martínez Antelo y el batería Lar Legido, reconocidos como el trío gallego más internacional, que también cumple 25 años en la música. El concierto será a las 21.00 horas. Mañana también se celebra uno de los conciertos más esperados de la programación, el festival de Santa Cecilia que organiza la coral Bergantiños.