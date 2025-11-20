Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El mal tiempo consigue aguar las ferias de Carballo y Vimianzo

En la capital de Bergantiños los puestos habituales ofrecían sus productos, con menos ambiente

Redacción
20/11/2025 22:36
Uno de los puestos en la feria de Carballo
Uno de los puestos en la feria de Carballo
Mar Casal

El mal tiempo consiguió aguar los mercados semanales que ayer se celebraron en Carballo y en Vimianzo. Las lluvias intermitentes que cayeron durante la mañana no invitaban a salir de casa para abastecer la despensa. 

Aún así, en la capital de Bergantiños hubo la habitual oferta de productos de la huerta, frutas, verduras, carne salada, miel, licores o aguardientes, entre otros. La asistencia fue escalonada durante la mañana, sobre todo por parte de los clientes habituales. En Vimianzo, sin embargo, hubo poca oferta y demanda.

