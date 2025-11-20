El mal tiempo consigue aguar las ferias de Carballo y Vimianzo

Uno de los puestos en la feria de Carballo Mar Casal

El mal tiempo consiguió aguar los mercados semanales que ayer se celebraron en Carballo y en Vimianzo. Las lluvias intermitentes que cayeron durante la mañana no invitaban a salir de casa para abastecer la despensa.

Aún así, en la capital de Bergantiños hubo la habitual oferta de productos de la huerta, frutas, verduras, carne salada, miel, licores o aguardientes, entre otros. La asistencia fue escalonada durante la mañana, sobre todo por parte de los clientes habituales. En Vimianzo, sin embargo, hubo poca oferta y demanda.