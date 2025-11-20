Mi cuenta

Bergantiños

La artista larachesa Maribel Castiñeira lleva su obra en Valencia

Expone los trabajos recientes “Fíos de aire” y “O que queda baixo a pel”

Redacción
20/11/2025 23:34
Maribel Castiñeira
Maribel Castiñeira
EC

La artista afincada en A Laracha Maribel Castiñeira Varela, conocida como XMÑ en alusión al núcleo de Xermaña donde reside, participa estos días en la primera exposición del colectivo internacional “Somoslosdel24” en Valencia. La muestra se inaugura este viernes en el Mercat de la Tapineria, en la ciudad valenciana. 

Los promotores son un grupo de personas de diferentes nacionalidades unidas por una visión contemporánea del arte. Los trabajos de la artista larachesa que forman parte de esta exposición son dos obras recientes: “Fíos de aire” y “O que queda baixo a pel”,. En las dos piezas se refleja su estilo abstracto expresivo y su constante búsqueda de la conexión entre la naturaleza y la esencia humana. 

Maribel Castiñeira, natural de Mapica y afincada en la localidad de Xermaña, en A Laracha, continúa así ampliando su presencia en el panorama artístico nacional e internacional. Recientemente la artista también llevó sus trabajos a Francia, a un festival de Les Sables d´Olonne, municipio con el que está hermanado A Laracha desde hace quince años, a donde viajó con una delegación del propio concello larachés.

