Los Seráns de Baile vuelven a Paiosaco

El Concello de A Laracha vuelve a organizar una de las citas con más éxito entre la población, los Seráns de Baile, que regresan mañana al centro sociocultural de Paiosaco. La cita continuará todos los sábados entre las 18.00 y las 21.00 horas, con música y baile para todas las personas que deseen pasar una tarde entretenida.

La propuesta está dirigida a las personas mayores de 55 años, xubilados y e pensionistas con el fin “de ofrecerlles un espazo agradable no que poidan gozar do seu tempo de lecer, manterse activas e favorecer as relacións sociais dentro deste grupo de idade”, tal como indican desde el Consistorio.

La propuesta supone una renovación del compromiso municipal con el bienestar de las personas mayores, apostando por actividades que mejoren su calidad de vida y contribuyan a combatir la soledad no deseada. Las propuestas de baile para los mayores es una de las actividades más exitosas en todos los concellos de la Costa da Morte, tanto los sábados como los domingos, muy concurridos en todos los lugares.