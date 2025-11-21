Desactivada la prealerta por escasez moderada de agua en los ríos Anllóns y Grande

Río Anllóns a su paso por Carballo M.N.

La Xunta decidió este viernes desactivar la declaración de la prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas de los ríos Grande, en Camariñas, y Anllóns, hasta Arteixo. Así lo ha decidido la Oficina Técnica da Sequía, que se reunió bajo la presidencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y que cuenta también con otros cargos del organismo hidráulico, así como de representantes de Meteogalicia, Protección Civil y las consellerías de Sanidade y Medio Rural.

El río Grande permanecía en prealerta desde el 7 de agosto, en tanto que el Anllóns se encontraba en esta situación desde el 23 de septiembre. Cabe señalar que las intensas lluvias provocadas por la borrasca Claudia han permitido recuperar los caudales.

Para tomar la decisión de desactivar la prealerta, se tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo fijado en el plan especial de sequía de Galicia-Costa. Las lluvias de los últimos doce días de octubre y de la primera quincena de noviembre produjeron un incremento importante de los caudales circulantes provocando que todos estos sistemas presenten indicadores de escasez por encima del límite de 0,30. Además, las previsiones de Meteogalicia para noviembre señalan que las borrascas seguirán circulando con episodios de lluvias persistentes y de intensidad moderada que acumularán cantidades importantes de precipitación, “un pronóstico que avala la desactivación de las declaraciones de la prealerta por escasez en los sistemas en los que estaba vigente”, resalta la Xunta.