El BNG presenta 46 enmiendas a los presupuestos de la Xunta para el conjunto de la Costa da Morte

Xurxo Rodríguez Baña, Oscar Insua y Xosé Manuel Pose, en rueda de prensa Mar Casal

El BNG presenta un total de 46 enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2026 para la Costa da Morte. Los nacionalistas señalan que las cuentas de la Xunta vuelven a castigar a la comarca y defienden unas enmiendas “que non son unha carta aos Reis Magos, senón que son reais e factibles, que levamos reclamando hai moito tempo e nas que levamos traballando todo o ano”, señala Oscar Insua, diputado autonómico para la Costa da Morte.

Insua compareció este viernes en rueda de prensa en la sede del BNG en Carballo para presentar las enmiendas, acompañado por los responsables comarcales de Bergantiños, Xosé Manuel Pose, y de la Costa da Morte, Xurxo Rodríguez Baña.

Algunas de las enmiendas presentadas contemplan un presupuesto concreto y otras van compartidas en programas conjuntos.

Señalan los nacionalistas que en las enmiendas para la zona priman los problemas que demanda la ciudadanía, relativos a sanidad, servicios sociales, transporte, vivienda y sectores productivos. Algunas reclamaciones son históricas y ya planteadas en el pasado.

Una de las enmiendas fundamentales es la gratuidad de la autovía AG-55 entre Carballo y A Coruña, que el BNG incluye en una partida genérica y anual de cinco millones de euros. “Para nós a peaxe é un castigo doble porque pagamos os mesmos impostos que todos e, sen embargo, é das últimas autovías que quedan por rescatar”, señaló Oscar Insua. “Hai unha empresa que se está beneficiando á nosa costa, porque esta autovía está máis que amortizada”, añadió, a la vez que indicó que el peaje lastra la competitividad de las empresas de la comarca. Propone también el BNG la conclusión de la autovía hasta Berdoias y su conexión con el polígono de Vimianzo.

Por otro lado, los nacionalistas presentan una partida de 30 millones de euros para dotar a las áreas rurales gallegas de vivienda de promoción pública. Proponen también una partida de tres millones de euros para ampliar los servicios médicos del hospital Virxe da Xunqueira de Cee y piden la construcción del nuevo centro de salud de Fisterra, si bien está ahora a expensas de que el Concello ceda los terrenos al Sergas.

Rodríguez Baña destacó que las enmiendas relativas a las comarcas de Fisterra y Soneira están muy vinculadas a los sectores productivos, en especial al marítimo. Así, se incluye la puesta en marcha de un minicriadero de bivalvos en Camariñas, así como la regeneración de los bancos marisqueros de la ría de Camariñas y de Langosteira, Sardiñeiro y Estorde. “Entendemos que é fundamental recuperar o sector produtivo da Costa da Morte porque é o único que permite fixar poboación a longo prazo”, afirmó Rodríguez Baña.

Otras enmiendas para estas comarcas son la primera fase de construcción del puerto mixto y el drenaje de la ría de Corcubión, la ampliación y mejora del puerto deportivo y pantalanes pesqueros del puerto camariñán, la puesta en funcionamiento del helipuerto de Ruibo (Cee) o la creación de una base de lucha contra la contaminación marítima en Brens. Pide también el BNG un centro de día para Cee y la apertura del de Corcubión, la humanización de la recta da Anchoa o mejoras de la seguridad viaria en la AC-445, entre otras propuestas.

En cuanto a la comarca de Bergantiños, una de las principales enmiendas es destinar una partida de cinco millones de euros para la variante de Carballo y otra de 600.000 euros para mejorar y reforzar los servicios de transporte público, con las líneas que enlazan desde Fisterra hasta A Coruña. La redacción del proyecto inicial de construcción del futuro Centro Integral de Saúde de Carballo es otra de las peticiones.

Xosé Manuel Pose hizo, por su parte, hincapié en demandas como la redacción y ejecución del proyecto de infraestructura intermareal en la laguna de Baldaio (500.000 euros). En cuanto a Laxe figura la necesidad de continuar con la obra del puerto, recortando el dique y retirando las dunas de la parte baja del paseo marítimo.

En A Laracha, las enmiendas piden un aumento del personal del centro de salud y la ampliación del instituto o la construcción de uno nuevo.

En Malpica se reclama una primera fase del plan de saneamiento integral y la necesaria mejora de seguridad en el puerto. En Cabana destacan la necesidad de construir un pantalán para embarcaciones deportivas y profesionales en el interior de la ría (un millón de euros). La enmienda más destacada para Coristanco es dotar de saneamiento al núcleo de Agualada, “do que carece en pleno século XXI”, señala el BNG, que, entre otras cosas, pide también un auditorio en Coristanco y un centro de día en Ponteceso.