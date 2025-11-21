Montemaior y Bértoa, de magosto este sábado

Magosto en A Milagrosa el sábado pasado Raúl López Molina

La recién recuperada Asociación Cultural Montemair se sube al carro de la redundante recuperación de fiestas populares y lo hacen con el tradicional magosto. El acto será esta tarde-noche del sábado, desde las 19 horas en el restaurado local del otrora hospital de Santa Margarita. Se ofrecerán castañas asadas y caldo gallego, aparte de vinos y aguas. También habrá un peculiar “campeonato de debullado de millo”, “cepo das puntas” y foliada de folclore abierta.

Se complementa además la fiesta con música y baile, desde las 21.30 horas con la actuación de Rocío Pérez. Los socios que deseen participar deben aportar una módica cuota de 7 euros, y no socios 10 euros. A las actividades contribuye con su colaboración el Concello da Laracha. La iniciativa contempla una nutrida asistencia de vecinos y asociados. Esta entidad supera los dos centenares de asociados y han puesto en marcha curso de ocio variados. La sociedad es presidida por Cristina Tasende.

Por su parte, la asociación de vecinos Santa Eufemia de Bértoa (Carballo), por su parte hará esta tarde su magosto. El evento será en el local social del parque empresarial de Bértoa desde las 16.30 horas. Un castañeiro profesional se dispone a ofrecer castañas asadas para al menos cien personas, pero además habrá chocolatada, y pan de huevo donado por la panadería local Alfonso, y aguas. La sociedad es presidida por Lorena Eirís, y en la actualidad la respaldan 280 asociados. En breves días prepararán el cartel de actos de Nadal.