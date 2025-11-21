Recambios Seamo abre su tienda en polígono de Bértoa

Los responsables del negocio en la apertura de la tienda Mar Casal

La firma Recambios Seamo inauguró la tarde-noche del jueves la novedosa tienda de recambio automóvil en el polígono de Bértoa de Carballo, en la céntrica Rúa Cobre, nave 11. La presentación sirvió a la exposición de una nave de 800 metros, arropados de numerosos vecinos y empresarios del sector motor.

La firma, de 50 años trayectoria, tiene expansión por las principales plazas de Galicia, Asturias y Cantabria. El gerente es Martín Carou y el encargado, Daniel Gorín Un pulpeiro de Rivadavia y viandas endulzaron la jornada.