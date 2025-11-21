Carteles del Black Friday en una tienda de Carballo Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo se suma de nuevo al Black Friday, que se celebrará el próximo fin de semana, los días 28, 29 y 30 de noviembre, con ofertas y descuentos especiales y ventajas exclusivas para la clientela. El principal objetivo de la iniciativa es impulsar las ventas en el comercio local y fomentar el apoyo al pequeño comercio, coincidiendo además con un momento estratégico previo a la campaña navideña.

Un total de 24 establecimientos asociados al CCA se suman a la campaña, con rebajas en productos de todo tipo, desde moda y calzado hasta tecnología, hogar o servicios variados para atraer así a nueva clientela y fidelizar los que ya lo son. Todos los comercios adheridos a la promoción, contarán con un vinilo identificativo en sus escaparates, visible para todos los clientes. La presienta del CCA, Silvana Rama, destaca la importancia de esta nueva acción comercial para dinamizar el tejido empresarial.

“É unha maneira de atraer clientela e darlle vida ás rúas nun momento clave antes da campaña de Nadal”, indica Rama. “Queremos que a xente vexa que o comercio de proximidade tamén pode ofrecer grandes descontos, pero cun valor engadido: a atención personalizada e a calidade dos nosos produtos”, señala la presidenta del CCA. Desde la entidad animan a vecinos y visitantes a aprovechar esta oportunidad para realizar las compras en el comercio de proximidad, contribuyendo así a fortalecer el tejido económico local.

La presidenta del Centro Comercial Aberto insiste en la importancia de apostar por las tiendas de siempre en las que confían los vecinos. “Mercar no noso comercio é investir no futuro da nosa vila, e esta campaña é unha oportunidade perfecta para que os clientes e clientas descubran a variedade e a calidade que ofrecemos aquí, sen ter que saír de Carballo”, subraya Silvana Rama.

Los descuentos por la campaña del Black Friday se extienden por toda la Costa da Morte. Las rebajas en los distintos productos son variadas, aunque por lo general oscilan entre el 10 y el 20%. Esta nueva promoción coincide con la campaña de Mercanavila impulsada la Diputación, que, en vista del buen resultado, se amplía hasta el 3 de diciembre.

Por su parte, la tienda de calzado Upa Espazo Barefoot, ubicada en el mercado de Carballo, rechaza sumarse al Black Friday y defiende que mantendrán su propia filosofía: “coidado das persoas e posta en valor dos tempos propios”.

Afirman que lo que comenzó siendo un día de descuento se ha convertido en una semana de presión comercial, por lo que ellos seguirán apostando por la coherencia que los define de un consumo responsable. Así, recuerdan que no son una multinacional, sino “un proxecto vivo e humano”. “Porque cada compra debería sentirse consciente e necesaria”, añaden. “Escollemos a honestidade e a sostibilidade antes que unha carreira de descontos que non nos representa”, defienden desde la tienda de calzado.