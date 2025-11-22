Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Asador O Pedrido arranca su actividad en el polígono de Bértoa

El local, ubicado en la Rúa Titanio, tiene capacidad para 130 comensales

Redacción
22/11/2025 20:40
Las responsables del Asador O Pedrido
Las responsables del Asador O Pedrido
EC

El parque empresarial de Bértoa-Carballo, aparte de pulmón industrial es un lugar apto para comidas. Arrancó la actividad el Asador O Pedrido (antes As Eiroas), en la Rúa Titanio. 

La iniciativa es de Claudia Sandra Pedrido Mancini, junto a sus hijas las hermanas Yessica y Camila Pedrido. El local de más de 200 metros, y capacidad de 130 personas tiene configuración diáfana, y de los fogones se encarga el parrillero Josué para ofrecer chuletón, solomillo, entrecot vaca, churrasco ternera y Annus, todo ello de cabaña gallega. 

