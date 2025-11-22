Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Castañas, música a Santa Cecilia y miel para endulzar el fin de semana en la Costa da Morte

Los festivales de música fueron los grandes protagonistas este sábado para celebrar su patrona

Redacción
22/11/2025 21:28
Festival a Santa Cecilia en el Pazo da Cultura de Carballo
Festival a Santa Cecilia en el Pazo da Cultura de Carballo
Raúl López Molina

Como cada 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, la patrona de la música, las festividades alrededor de su figura se multiplican en la Costa da Morte. En el Pazo da Cultura de Carballo tras el jazz de Sumrrá del viernes, ayer fue el turno de la música coral en el concierto de Santa Cecilia. Además de la organizadora y anfitriona, la Coral Polifónica de Bergantiños, actuaron la agrupación Follas Novas y las corales polifónicas de Meis y Costa da Morte. 

Casi al mismo tiempo, en Coristanco la Coral Santa Cecilia festejaba su 20 aniversario acompañada de la coral Abraira de Rianxo y la Sociedad Cultural Rondalla de Cedeira. En Vimianzo la soprano Soledad Vidal ofrecía otro concierto y Cee disfrutaban de la música solidaria contra el cáncer.

 Además de música, la Asociación de Vecinos Santa Eufemia de Bértoa celebró su tradicional magosto, donde pequeños y mayores disfrutaron de castañas, chocolatada y pan de huevo. Por otra parte, el centro Fonteboa de Coristanco acogió la XX Cata de Mel, con distinciones para el mejor producto en general y de la Costa da Morte.

Te puede interesar

Participantes no Simposio das Letras en Muxía este sábado

A Real Academia Galega destaca o éxito sen precedentes das Letras adicadas ás cantareiras
Redacción
Las responsables del Asador O Pedrido

Asador O Pedrido arranca su actividad en el polígono de Bértoa
Redacción
Rubén Rey, máximo anotador del Xiria, entrando a canasta ante el Culleredo

El Basket Xiria gana al Culleredo y se acuesta líder
Rosa Balsa Silveira
Los Reyes Magos en Muxía el pasado año

Luces, mercado y baile social, en el Nadal de Muxía
Redacción