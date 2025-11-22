Castañas, música a Santa Cecilia y miel para endulzar el fin de semana en la Costa da Morte

Festival a Santa Cecilia en el Pazo da Cultura de Carballo Raúl López Molina

Como cada 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, la patrona de la música, las festividades alrededor de su figura se multiplican en la Costa da Morte. En el Pazo da Cultura de Carballo tras el jazz de Sumrrá del viernes, ayer fue el turno de la música coral en el concierto de Santa Cecilia. Además de la organizadora y anfitriona, la Coral Polifónica de Bergantiños, actuaron la agrupación Follas Novas y las corales polifónicas de Meis y Costa da Morte.

Casi al mismo tiempo, en Coristanco la Coral Santa Cecilia festejaba su 20 aniversario acompañada de la coral Abraira de Rianxo y la Sociedad Cultural Rondalla de Cedeira. En Vimianzo la soprano Soledad Vidal ofrecía otro concierto y Cee disfrutaban de la música solidaria contra el cáncer.

Además de música, la Asociación de Vecinos Santa Eufemia de Bértoa celebró su tradicional magosto, donde pequeños y mayores disfrutaron de castañas, chocolatada y pan de huevo. Por otra parte, el centro Fonteboa de Coristanco acogió la XX Cata de Mel, con distinciones para el mejor producto en general y de la Costa da Morte.