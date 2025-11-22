El Certamen de Poesía Erótica Illas Sisargas ya tiene ganador

La ganadora del certamen, en el centro, durante la entrega del premio Cedida

El Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas de Malpica ya tiene a su ganador en su última edición, la número 20. Ayer se entregó el premio a Nuria Vil, la afortunada, con representantes del Concello y de la asociación Caldeirón, la entidad organizadora.

La Cea das Letras prevista para este fin de semana en la que iba a anunciarse el ganador tuvo que ser aplazada, aunque se mantuvo el fallo del certamen.