Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El Certamen de Poesía Erótica Illas Sisargas ya tiene ganador

El Concello y la asociación Caldeirón entregaron el premio este viernes

Redacción
22/11/2025 01:31
La ganadora del certamen, en el centro, durante la entrega del premio
La ganadora del certamen, en el centro, durante la entrega del premio
Cedida

El Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas de Malpica ya tiene a su ganador en su última edición, la número 20. Ayer se entregó el premio a Nuria Vil, la afortunada, con representantes del Concello y de la asociación Caldeirón, la entidad organizadora. 

La Cea das Letras prevista para este fin de semana en la que iba a anunciarse el ganador tuvo que ser aplazada, aunque se mantuvo el fallo del certamen.

Te puede interesar

Integrantes de Sen Tempo Teatro en una de sus actuaciones

La Escuela de Teatro de adultos de Zas lleva su obra a Buño y Coristanco
Redacción
El ideal gallego

Patrimonio, artesanía y observación de estrellas, en el puente de diciembre en Vimianzo
Redacción
Un Concierto de la Coral Bergantiños

Ruada en el Suleiro da Vicha, música a Santa Cecilia y notas solidarias en la comarca
Redacción
Usuarios de Apem pintan zapatos rojos en Cee

Zapatos rojos en Cee para recordar a las víctimas de la violencia machista
Redacción