Bergantiños

La Escuela de Teatro de adultos de Zas lleva su obra a Buño y Coristanco

Sen Tempo Teatro presentará 'O home do sofá' el sábado y el domingo

Redacción
22/11/2025 01:50
Integrantes de Sen Tempo Teatro en una de sus actuaciones
Integrantes de Sen Tempo Teatro en una de sus actuaciones
Cedida

La escuela de teatro de adultos del Concello de Zas, Sen Tempo Teatro, 

llevará este fin de semana su obra por la comarca, en las últimas interpretaciones. Este sábado por la tarde presentarán en Buño en el Centro de Artesanía (18.00 horas) 'O home do sofá', con risas aseguradas para los asistentes. El domingo se podrá ver la misma función en la Casa de Cultura de Coristanco a las 17.00 horas. La última actuación será el día 30 en Laraño, en la zona de Santiago. 

El elenco está formado por Pepe Espasandin,Toni Castiñeira,Nando Blanco,Ruben Pardiñas,Eva Martinez,Nieves Suarez,Marcos Maroñas,Jose Medina,Azucena Castro,Sandra Villaverde ,Laura Senande y Olga Maria Silvarredonda, con la dirección de Pablo Soto, Pibe. 

Por otra parte, este sábado continúa en Ponteceso la edición número 32 del Ciclo de Teatro, con la función 'A limpadora, a psiquiatra e o marido asesor'.   

