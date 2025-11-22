Marcos Rodríguez recibe en Portugal la distinción de Mestre Fotógrafo Internacional

El fotógrafo Marcos Rodríguez Cedida

El fotógrafo carballés afincado en Cee Marcos Rodríguez ha recibido semana la distinción de Mestre Fotógrafo Internacional, otorgada por la asociación portuguesa Appimagem durante su gala oficial en Espinho. Esta distinción se suma a una trayectoria internacional ampliamente reconocida.

Rodríguez cuenta con tres Cámaras de Oro Europeas a Mejor Fotógrafo Europeo del Año (2017, 2018 y 2019), la medalla de Plata en la World Photographic Cup, varios Premios Quijote, Premios Luces de Granada, diversos Premios Lux, además de una extensa obra documental profundamente vinculada a la Costa da Morte.

En estos días ultima la segunda edición de ‘Finis Terrae’, que saldrá a la calle la próxima semana con nuevas imágenes incorporadas. Cada reconocimiento, tanto nacional como internacional, contribuye a que la Costa da Morte y Galicia estén presentes en más lugares y en más conversaciones, algo que Rodríguez considera una de las mayores recompensas de su trabajo.

Marcos Rodríguez centra su trabajo en la comarca, con publicaciones en medios de comunicación de ámbito nacional e internacional (El Mundo, El País, La Croix...) y también de ámbito autonómico, entre ellos Diario de Bergantiños. Actualmente preside Asfogal, la Asociación Gallega de Fotógrafos Profesionales, desde su fundación.