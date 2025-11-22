Ruada en el Suleiro da Vicha, música a Santa Cecilia y notas solidarias en la comarca

Un Concierto de la Coral Bergantiños Raúl López Molina

La música será protagonista hoy en diferentes lugares de la comarca para honrar a Santa Cecilia, su patrona. El Pazo da Cultura de Carballo acoge el concierto de Santa Cecilia (20.00 horas) que organiza la Coral Polifónica de Bergantiños. Además de la anfitriona participan la Coral Polifónica Costa da Morte y las corales de Meis y Follas Novas.

En el vecino concello de Coristanco la Coral Polifónica Santa Cecilia festeja su 20º aniversario con la participación de la Coral Abraira de Rianxo y la Sociedad Cultural Rondalla de Cedeira. Será a las 19.00 horas en el edificio de servicios múltiples.

En Cee también se celebra esta tarde noche el festival solidario contra el cáncer, con la participación de varias agrupaciones y artistas locales.

Por otra parte, en el núcleo de Colúns, en Mazaricos, la protagonista será la música popular con una Ruada tradicional en el “Suleiro da Vicha”, para recuperar así las fiestas populares de antaño, organizada por la asociación Tinxideira. También habrá pinchos y premios al mejor vestido de época y al grupo más original.