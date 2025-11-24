Big Band, cine y Uxía para cerrar el 'Novembro con Música' en Carballo

La Big Band en una de sus actuaciones EC

La programación del ‘Novembro con Música’ remata esta semana en Carballo ofreciendo nuevas y variadas citas de calidad, como ocurrió en todas las propuestas. Música de banda, sonidos gallegos con una artista que lleva 40 años sobre los escenarios y un documental son las últimas citas en el Pazo da Cultura. Esta misma tarde (20.00 horas) la Big Band del Conservatorio Profesional de Música (CMUS) ofrece un concierto, en el que interpretará temas de su repertorio con aires de jazz.

El jueves se estrena el documental dirigido por Xan Leira, ‘Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración’, en homenaje al 75 aniversario de la creación del histórico programa de radio dirigido por el periodista carballés Toni de Seárez. “Sempre en Galicia” es un emblema de la cultura gallega promovida desde el exilio galleguista y republicano de Río de Plata que, desde 1950, se levantó como un puente cultural radiofónico entre la diáspora americana y Galicia.

Conmemorar su 75 aniversario supone una ocasión única para celebrar el legado de este programa y reconocer su importancia en la historia de la cultura gallega. Al acabar la proyección, habrá un coloquio a cargo de Xan Leira y Manuel Suárez. El documental comienza a las 20.00 horas.

La programación musical finaliza el viernes 28 con la cantante Uxía, que presenta ‘Uxía, será por flores’. La reconocida artista celebra cuatro décadas de carrera con un espectáculo único e intimista, onde revisita los pilares de su recorrido musical y continúa explorando nuevas formas con libertad creativa. El concierto (21.00 horas es un viaje por sus raíces gallegas, composiciones propias y músicas que la inspiraron, donde se podrá ver su constante evolución y transformación. Además, hasta el día 30 se podrá visitar en el Pazo la exposición ‘Zoom FIOT’.